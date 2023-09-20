Мессі віддав футболку до фонду підтримки України: зірка збірної розкрив деталі

Чемпіон світу передав екіпірування "альбіселесте" до благодійного фонду. Про інтерес до подій в Україні аргентинця, а також іспанця Серхіо Бускетса розповів їхній одноклубник в "Інтері Маямі".

"Знаю, що Лео вже передав свою ігрову футболку зі збірної Аргентини у фонд UNITED24. Розмовляв із Серхіо. Звичайно, немає такого, що вони просять показати мене якесь відео із передової чи танкові бої. Розпитують про ситуацію, всі співчувають", – наголосив Кривцов.

За словами українця, інші футболісти "чапель" допомагали облаштуватися в Штатах біженцям. Натомість на рівні клубу організували заходи для українських дітей та їхніх батьків на домашній арені "Інтера Маямі". Окрім того, флоридці передали частину коштів від проданих квитків одному з інших благодійних фондів.

"Коли вперше побачив Бекхема, насамперед подякував йому, що він одним із перших серед світових зірок показав, що в Україні війна. Він відповів: "Ми маємо це робити", – додав Кривцов про зіркового співвласника "чапель".