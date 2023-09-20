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Мессі віддав футболку до фонду підтримки України: зірка збірної розкрив деталі

Фото: Ліонель Мессі пожертвував футболку збірної Аргентини (facebook.com/fifaworldcup)
Автор: Антон Федорців

Семиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі долучився до підтримки українського народу, віддавши на потреби платформи UNITED24 футболку збірної Аргентини.

Про це заявив оборонець збірної України Сергій Кривцов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на SportArena.

Чемпіон світу передав екіпірування "альбіселесте" до благодійного фонду. Про інтерес до подій в Україні аргентинця, а також іспанця Серхіо Бускетса розповів їхній одноклубник в "Інтері Маямі".

"Знаю, що Лео вже передав свою ігрову футболку зі збірної Аргентини у фонд UNITED24. Розмовляв із Серхіо. Звичайно, немає такого, що вони просять показати мене якесь відео із передової чи танкові бої. Розпитують про ситуацію, всі співчувають", – наголосив Кривцов.

За словами українця, інші футболісти "чапель" допомагали облаштуватися в Штатах біженцям. Натомість на рівні клубу організували заходи для українських дітей та їхніх батьків на домашній арені "Інтера Маямі". Окрім того, флоридці передали частину коштів від проданих квитків одному з інших благодійних фондів.

"Коли вперше побачив Бекхема, насамперед подякував йому, що він одним із перших серед світових зірок показав, що в Україні війна. Він відповів: "Ми маємо це робити", – додав Кривцов про зіркового співвласника "чапель".

До слова, раніше Мессі наздогнав Бекхема в списку рекордсменів за голами зі штрафних ударів.

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UNITED24МессиЗбірна Аргентини