Мессі став магнітом для зірок у перший візит до Лос-Анджелеса: відеопідбірка знаменитостей

Центральний поєдинок вечора в північноамериканській Major League Soccer (МЛС) між "Лос-Анджелесом" та "Інтером Маямі" зібрав цілий розсип селебрітіс першої величини. Перед каліфорнійською публікою вперше з'явився чемпіон світу Ліонель Мессі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter МЛС .

Матч на "Бенк оф Каліфорнія Стедіум" став черговим бенефісом семиразового володаря "Золотого м'яча". Аргентинець записав до свого активу дві результативні передачі, а флоридці здобули перемогу над одним із лідерів Західної конференції (3:1).

Побачити Мессі наживо зібралися зірки спорту, кінематографу, музичної сцени тощо. Серед VIP-гостей камери впіймали британського принца Гаррі з дружиною Меган Маркл, акторів Леонардо Ді Капріо, Едварда Нортона, Вілла Феррелла, Оуена Вілсона, співачку Селену Гомес та інших. Відвідали домашній матч "Лос-Анджелеса" й спортивні знаменитості – баскетболісти Леброн Джеймс і Джеймс Харден, а також легенда НБА Меджик Джонсон.

Після переходу Мессі "Інтер Маямі" не зазнав жодної поразки (11 матчів). "Чаплі" тріумфували в Кубку ліг США та Мексики та вийшли у фінал Відкритого кубка Штатів. Статистика аргентинського нападника за океаном – 11 голів, 5 асистів.

Раніше Мессі дебютом за "Інтер Маямі" оновив рекорд футбольних трансляцій на ТБ Штатів. Поєдинок "чапель" проти мексиканського "Крус Асуля" в Кубку ліг переглянули 12,5 млн телеглядачів. Інтерес до дебюту Мессі за океаном перевершив фінальну серію НБА-2022.