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Мессі став ковалем вольової перемоги "Інтера Маямі" в МЛС: відео

Форт-Лодердейл, Неділя 21 квітня 2024 09:29
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Мессі став ковалем вольової перемоги "Інтера Маямі" в МЛС: відео Фото: Ліонель Мессі в обіймах одноклубників (twitter.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорців

Восьмиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі фактично самотужки забезпечив "Інтеру Маямі" домашню перемогу над "Нешвіллом" у північноамериканській МЛС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

МЛС, Східна конференція, регулярний чемпіонат

"Інтер Маямі" – "Нешвілл" – 3:1

Голи: Мессі, 11, 81 (пенальті), Бускетс, 39 – Негрі, 2 (автогол)

"Чаплі" пропустили м'яч уже на 2-й хвилині – Негрі в дотик замкнув навіс з кутового. Щоправда, у власні ворота. Однак, флоридці зуміли швидко відігратися. Це Мессі найкраще зорієнтувався в метушні біля воріт теннессійців і проштовхнув м'яч за лінію.

Вийшов уперед "Інтер Маямі" перед перервою. Мессі подав кутовий на ближню стійку, а Бускетс випередив усіх і головою спрямував м'яч у ворота "Нешвілла". Добив же гостей під завісу зустрічі той же Мессі, вправно виконавши одинадцятиметровий.

Завдяки перемозі "чаплі" вийшли в лідери Східної конференції. Команда Херардо Мартіно набрала 18 очок. Утім, ціла низка команд залишається з матчами в запасі та потенційно може випередити "Інтер Маямі".

Українець Сергій Кривцов пропустив черговий поєдинок флоридців. У ветерана проблеми з підколінним сухожиллям. Орієнтовні терміни повернення центрбека – кінець квітня.

До слова, раніше розібрали кінець чемпіонської серії Комана з "Баварії".

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