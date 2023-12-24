Мессі в США, казка Формули-1 з Кіану Рівзом, шлях Бекхема: нові спортивні серіали на свята

"Бути Міхаелем Шумахером"

Schumacher. Geschichte einer Ikone, ARD Mediathek, документальний, 5 серій

Спорт давно став справою мільйонів. Утім, прозивними стали імена лише одиниць. Пеле, Дієго Марадона та, звісно, Міхаель Шумахер. Німецький гонщик – синонім слова "швидкість" для кількох поколінь вболівальників Формули-1 та не тільки. Його ж трагічна травма на гірськолижному курорті та життя за сімома замками не можуть залишати байдужими.

Документальний серіал виходить якраз у час 10-річчя інциденту в Альпах. Та стрічка про іншого Шумахера. Лідера від природи, який домінував у всіх автомобільних серіях, де брався виступати. І водночас звичайної людини. Раритетні сімейні відео в серіалу тому стануть доказом. А ще – цікаві роздуми брата Ральфа, сина Міка та самого Міхаеля.

"Суперліга: Битва за футбол"

Super League: The War for Football, Apple TV+, документальний, 4 серії

Стрічка, прем’єра якої відбулася ще в січні, несподівано набув актуальності знову. Суд ЄС задовольнив позов ненаситних творців футбольної Суперліги до ФІФА та УЄФА. Двійко керівних організацій світу футболу тепер отримали ярлик недоброчесних конкурентів, а Флорентіно Перес і Жоан Лапорта марять запуском елітного проекту вже за два роки.

Документальний серіал поверне в буремний 2021-й, коли дюжина нахабних клубів оголосила про старт Суперліги. Хороша ретроспектива бунту, що провалився. Проте, тепер видається так, що новий заколот багатіїв заради нових багатств не за горами. Тож якраз доречно пригадати позиції, на яких стоять керівники ліг, власники клубів і будівничі футбольної Суперліги.

"Святилище"/"Прихисток"

Sanctuary, Netflix, художній, 8 серій

Втома від європейського та північноамериканського спортивного життя схилить увагу до японської драми. Цей художній серіал розповість про типового поганого хлопця з Японії, унікальність якого не здатен осягнути соціум. Жорсткий відчайдуха несподівано почав займатися сумо та перевернув уявлення про бойове мистецтво.

Він кинув виклик звичним устоям і нарвався на несприйняття суперників і вболівальників. Та постійне самовдосконалення сумоїста та вроджена харизма підкорюють серця глядачів. Хлопець опиняється на провідних ролях у планетарному масштабі. Сучасне сумо – поєднання бойового мистецтва, традицій, бізнесу та шоу. Буде цікаво.

"Бекхем"

Beckham, Netflix, документальний, 4 серії

Міні-серіал, який в перші дні після прем’єри розійшовся на мережеві меми. Девід Бекхем – провісник XXI століття в світі футболу. Він став поп-ідолом ще тоді, коли чемпіонат Англії тільки прямував до статусу безумовно першого на планеті. Знаменитий півзахисник став рольовою моделлю для футбольних бізнес-проектів майбутнього на кшталт Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі.

Проте, шлях до світової слави білявого англійця зі звичайної родини був тернистим. Та цей маршрут зірковий спортсмен успішно "здолав" за чотири серії документалки. Британія, Іспанія, США, Італія, Франція. Хлопець зі звичайного передмістя Лондона вибився в ікони стилю та культури для цілої планети. То невже футбол був лише трампліном до цього?..

"Мессі зустрічає Америку"

Messi Meets America, Apple TV+, документальний, 6 серій

У футбольному середовищі повелося сприймати переїзд зірок за океан, як намагання ветеранів видурити зелені в довірливих американців. Ось і Ліонель Мессі поїхав до США нібито підзаробити ще на безбідну старість. І справді – "Інтер Маямі", МЛС і спонсори розщедрилися орієнтовно на 60 млн доларів, аби аргентинець грав тут.

Та дух капіталізму зі Штатів не зник. Так, чемпіон світу непогано збагатиться, але й американці зароблять на ньому чимало. Ось і такі документальні серіали за доказ. Мессі спричинив рекорди відвідуваності, блискавичний продаж квитків, трофей у перший напівсезон. Мессіманія – двостороння монета. І, здається, всі не тільки в захваті від цього, а й "у плюсі".

"Браун. Неймовірна історія Формули-1"

Brawn: The Impossible Formula 1 Story, Hulu, документальний, 4 серії

Сезон-2009 Королівських автоперегонів – особливі спогади для кожного вболівальника. Створена Россом Брауном на уламках команди "Хонда" британська стайня "Браун" тоді подарувала справжню казку. Викуплена іменитим інженером за символічний 1 фунт організація дивом з'явилася в пелотоні за три тижні до старту сезону.

На фоні фінансових проблем "Браун" створив сенсацію на дебютному етапі, оформивши дубль зусиллями Дженсона Баттона та Рубенса Баррікелло. І хоч після Гран-прі Австралії чверть персоналу довелося скоротити для економії коштів, нова стайня продовжила переписувати історію F1. Про фантастичний рік сенсаційних титулів у ламповій атмосфері розповість сам Кіану Рівз.