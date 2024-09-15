Мессі яскравим дублем повернувся в МЛС після 3-місячної паузи: відео

Восьмиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі результативно вийшов у стартовому складі "Інтера Маямі" на матч проти "Філадельфії Юніон" у регулярній першості північноамериканської Major League Soccer (MLS).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

МЛС, Східна конференція, регулярний чемпіонат

"Інтер Маямі" – "Філадельфія Юніон" – 3:1

Голи: Мессі, 26, 30, Суарес, 90+8 – Уре, 2

Пенсильванці відкрили рахунок у дебюті зустрічі. Гол повністю став заслугою нападника гостей Уре. Він прийняв м'яч на підступах до штрафного, хитро прибрав оборонця і лівою з півкола майданчика технічно поклав у нижній кут.

Відповідь "чапель" відбулася в середині тайму. Зрівняв цифри на табло Мессі, який на вході до карної зони обіграв оборонця та незручною правою ногою пробив повз голкіпера. А за кілька хвилин він вивів "Інтер Маямі" вперед – у дотик замкнув простріл Альби.

До двох м'ячів в першому після 1 червня виступі в МЛС Мессі додав результативну передачу. У доданий арбітром час остаточний рахунок встановив Суарес. Аргентинець відкинув уругвайському форварду під удар, а той поклав під стійку.

"Інтер Маямі" закріпив лідерство в Східній конференції (62 очки). Натомість аргентинець вийшов на феноменальні статистичні показники. Мессі під егідою МЛС цьогоріч зіграв 13 матчів, у яких забив 14 м'ячів і віддав 14 асистів.