Месси и Скалони останутся в сборной Аргентины после вылета из Кубка Америки

Нападающий Лионель Месси и главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони не намерены покидать команду. Об этом сообщается в Twitter "бело-голубых".

В полуфинале Кубка Америки Аргентина со счетом 0:2 проиграла сборной Бразилии.

"Эти ребята приложили огромные усилия, они заслуживают уважения, у Аргентины есть материал, чтобы продолжать расти", - сказал форвард после игры.

"Если я могу чем-то помочь, я сделаю это. Я чувствовал себя действительно очень хорошо с этим коллективом", - поделился эмоциями лидер сборной Аргентины.

Наставник прокомментировал свое будущее на пресс-конференции: "Я не думаю, что пришло время ответить на этот вопрос, это то, что беспокоит меня меньше всего. Я беспокоюсь о том, чтобы быть с ними и терпеть поражение вместе".

Обыграв Аргентину, национальная команда Бразилии впервые за 12 лет вышла в финал Кубка Америки. В финале команда Тите встретится с победителем пары Чили - Перу, который состоится в ночь на четверг, 4 июля. Аргентина примет участие в матче за 3 место.

Напомним, действующим победителем турнира является сборная Чили.