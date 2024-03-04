Мессі схибив зі штрафного й ледь не скалічив маленьку дівчинку (відео)

Ліонель Мессі, який славиться своїм виконанням штрафних ударів, ледь не покалічив маленьку дівчинку, влучивши в неї м’ячем.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на відео інциденту, яке опубліковане в Twitter (Х) акаунті Troll Football.
У матчі MLS з "Орландо Сіті" зірковому форварду "Інтер Маямі" вдалося відзначитися дублем. Але більше вболівальники запам’ятали інший епізод.
Під час поєдинку багаторазовий володар Золотого м’яча отримав шанс оформити хет-трик. Він підійшов до м’яча, аби пробити штрафний з небезпечної для суперників відстані.
Але удар Мессі вправно пройшов біля стійки воріт і влучив прямісінько у дівчинку на трибунах за воротами.
Дитина злякалася та розплакалася. На щастя, мамі-вболівальниці вдалося швидко заспокоїти доньку словами.
"Ти в порядку? З тобою нічого не трапилося, моя донечко. Мессі просто давав це тобі"
Додамо, що "Інтер Маямі" розгромив "Орландо Сіті" на своєму полі з рахунком 5:0. Таким чином команда Мессі й українця Сергія Кривцова йде без поразок на старті сезону: в активі клубу дві перемоги й одна нічия.
На щастя, дитина не постраждала від удару Мессі. Тому багатьох цей інцидент повеселив.
"Ця дитина повинна бути вдячна, що Мессі вдарив її м'ячем. Вони повинні взяти м'яч додому і плакати від радості", - пише один коментатор.
"Якби я був дитиною й у мене влучив Мессі зі штрафного - я б пишався", - додає інший.
Однак деякі люди кажуть, що батьки дівчинки досить недбало поставилися до її безпеки на стадіоні.
Чи знає Мессі, що м'яч після його удару влучив в малюка на трибунах, невідомо.
Раніше ми повідомляли, що Роналду дискваліфікований за непристойний жест.
А ще писали, що Мессі голом врятував "Інтер Маямі".