Мессі схибив зі штрафного й ледь не скалічив маленьку дівчинку (відео)

Ліонель Мессі, який славиться своїм виконанням штрафних ударів, ледь не покалічив маленьку дівчинку, влучивши в неї м’ячем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відео інциденту, яке опубліковане в Twitter (Х) акаунті Troll Football.

Як Мессі ледь не покалічив дитину

У матчі MLS з "Орландо Сіті" зірковому форварду "Інтер Маямі" вдалося відзначитися дублем. Але більше вболівальники запам’ятали інший епізод.

Під час поєдинку багаторазовий володар Золотого м’яча отримав шанс оформити хет-трик. Він підійшов до м’яча, аби пробити штрафний з небезпечної для суперників відстані.

Але удар Мессі вправно пройшов біля стійки воріт і влучив прямісінько у дівчинку на трибунах за воротами.

Дитина злякалася та розплакалася. На щастя, мамі-вболівальниці вдалося швидко заспокоїти доньку словами.

"Ти в порядку? З тобою нічого не трапилося, моя донечко. Мессі просто давав це тобі"

Messi's free kick hits a baby in the crowdpic.twitter.com/ZT6DrxQt73 — Troll Football (@TrollFootball) March 3, 2024

Додамо, що "Інтер Маямі" розгромив "Орландо Сіті" на своєму полі з рахунком 5:0. Таким чином команда Мессі й українця Сергія Кривцова йде без поразок на старті сезону: в активі клубу дві перемоги й одна нічия.

Реакція на штрафний удар Мессі

На щастя, дитина не постраждала від удару Мессі. Тому багатьох цей інцидент повеселив.

"Ця дитина повинна бути вдячна, що Мессі вдарив її м'ячем. Вони повинні взяти м'яч додому і плакати від радості", - пише один коментатор.

"Якби я був дитиною й у мене влучив Мессі зі штрафного - я б пишався", - додає інший.

Однак деякі люди кажуть, що батьки дівчинки досить недбало поставилися до її безпеки на стадіоні.

Чи знає Мессі, що м'яч після його удару влучив в малюка на трибунах, невідомо.