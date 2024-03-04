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Месси промахнулся со штрафного и чуть не искалечил маленькую девочку (видео)

Понедельник 04 марта 2024 15:55
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Месси промахнулся со штрафного и чуть не искалечил маленькую девочку (видео) Лионель Месси попал мячом в маленькую девочку (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Лионель Месси, славящийся своим исполнением штрафных ударов, чуть не покалечил маленькую девочку, попав в нее мячом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на видео инцидента, опубликованное в Twitter (Х) аккаунте Troll Football.

Как Месси чуть не покалечил ребенка

В матче MLS с "Орландо Сити" звездному форварду "Интер Майами" удалось отличиться дублем. Но больше болельщики запомнили другой эпизод.

Во время поединка многократный обладатель Золотого мяча получил шанс оформить хет-трик. Он подошел к мячу, чтобы пробить штрафной с опасного для соперников расстояния.

Но удар Месси умело прошел у стойки ворот и попал прямо в девочку на трибунах за воротами.

Ребенок испугался и расплакался. К счастью, маме-болельщице удалось быстро успокоить дочь словами.

"Ты в порядке? С тобой ничего не случилось, моя доченька. Месси просто давал это тебе"

"Интер Майами" разгромил "Орландо Сити" на своем поле со счетом 5:0. Таким образом, команда Месси и украинца Сергея Кривцова идет без поражений на старте сезона: в активе клуба две победы и одна ничья.

Реакция на штрафной удар Месси

К счастью, ребенок не пострадал от удара Месси. Потому многих этот инцидент повеселил.

"Этот ребенок должен быть благодарен, что Месси ударил его мячом. Они должны взять мяч домой и плакать от радости", - пишет один комментатор.

"Если бы я был ребенком и у меня попал Месси со штрафного - я бы гордился", - добавляет другой.

Однако некоторые люди говорят, что родители девочки довольно небрежно отнеслись к безопасности на стадионе.

Знает ли Месси, что мяч после его удара попал в малыша на трибунах, неизвестно.

Ранее мы сообщали, что Роналду дисквалифицирован за непристойный жест.

А еще писали, что Месси голом спас "Интер Майами".

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