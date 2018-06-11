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Интервью

Месси рассказал о возможном завершении карьеры в сборной Аргентины

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    11.06.2018 - 12:04
Фото: Месси в окружении игроков сборной Аргентины (twitter.com/Argentina)
Фото: Месси в окружении игроков сборной Аргентины (twitter.com/Argentina)

Все будет зависеть от игры команды на ЧМ-2018

Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси допустил, что может завершить карьеру в национальной команде Аргентины после окончания предстоящего чемпионата мира. Об этом он сказал в интервью sport.es.

"Могу ли я завершить карьеру в сборной после чемпионата мира 2018? Не знаю, все будет зависеть от того, как он закончится для нас. Мы проиграли три финала, и это привело к некоторым трудным моментам в отношениях с аргентинской прессой. У нас разные взгляды на значимость выхода в финал. Доходить до финала непросто, это должно быть оценено", - сказал Месси.

Аргентина с Месси дважды подряд проиграла Чили в финале Кубке Америки и уступила Германии в финале ЧМ-2014. Со сборной лидер "Барселоны" выиграл только золото Олимпиады в Пекине.

В 2016 году аргентинец уже объявлял о прекращении выступлений за "альбиселесте" после поражения в финале Копа Америка, но затем передумал.

Напомним, полузащитник итальянской "Ромы" Раджа Наингголан объявил о завершении международной карьеры после того, как не попал в расширенный список сборной Бельгии на чемпионат мира-2018.

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Теги публикации: ЧМ-2018, Месси, сборная Аргентины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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