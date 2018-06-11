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Мессі розповів про можливе завершення кар'єри в збірній Аргентини

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    11.06.2018 - 12:04
Фото: Мессі в оточенні гравців збірної Аргентини (twitter.com/Argentina)
Фото: Мессі в оточенні гравців збірної Аргентини (twitter.com/Argentina)

Все буде залежати від гри команди на ЧС-2018

Форвард каталонської "Барселони" Ліонель Мессі допустив, що може завершити кар'єру в національній команді Аргентини після закінчення майбутнього чемпіонату світу. Про це він сказав в інтерв'ю sport.es.

"Чи можу я завершити кар'єру в збірній після чемпіонату світу 2018? Не знаю, все буде залежати від того, як він закінчиться для нас. Ми програли три фінали, і це привело до деяких важких моментів у відносинах з аргентинською пресою. У нас різні погляди на значимість виходу в фінал. Доходити до фіналу непросто, це повинно бути оцінено", - сказав Мессі.

Аргентина з Мессі двічі поспіль програла Чилі у фіналі Кубку Америки і поступилася Німеччини у фіналі ЧС 2014. Зі збірною лідер "Барселони" виграв лише золото Олімпіади в Пекіні.

У 2016 році аргентинець вже оголошував про припинення виступів за "альбіселеста" після поразки в фіналі Копа Америка, але потім передумав.

Нагадаємо, півзахисник італійської "Роми" Раджа Наїнгголан оголосив про завершення міжнародної кар'єри після того, як не потрапив у розширений список збірної Бельгії на чемпіонат світу-2018.

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Теги публікації: ЧМ-2018, Месси, сборная Аргентины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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