Мессі обрав несподіваний новий клуб: українець у складі, зірка "призначив" нового тренера

Семиразовий володар "Золотого м'яча" приєднається до "Інтера Маямі". Флоридські "чаплі" нібито виграли конкуренцію за чемпіона світу в аравійського "Аль-Хіляля" та іспанської "Барселони".

Мессі вирішив перебратися в МЛС. Клуб Девіда Бекхема для підписання аргентинця заручився підтримкою босів ліги заради підготовки привабливішої пропозиції для нападника.

Зокрема, він може отримати частку доходу від нових підписників MLS Season Pass – платформи трансляцій МЛС на Apple TV+. Натомість Adidas, щоб переконати Мессі поїхати за океан, запропонував відсоток від зростання продажів унаслідок виступів "десятки" в Штатах.

До Північної Америки аргентинський нападник переїде в статусі вільного агента. Він покинув "Парі Сен-Жермен" після двох сезонів на "Парк де Пренс". До французького етапу кар'єри Мессі віддав 17 сезонів "Барселоні".

У 2022 році до лав "Інтера Маямі" перебрався оборонець збірної України Сергій Кривцов. Імовірний новий одноклубник титулованої зірки провів 15 матчів за "чапель" в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Флоридці, однак, перебувають на дні Східної конференції МЛС.

Для покращення результатів "Інтер Маямі" найме нового головного тренера замість нещодавно звільненого Філа Невілла. Мессі обрав пріоритетний варіант керманича команди – коуч збірної Мексики на ЧС-2022 Херардо Мартіно. Шляхи двох аргентинців перетнулися в "Барсі" в сезоні 2013/14.