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Мессі гольовим поверненням врятував "Інтер Маямі" від поразки: відео

Форт-Лодердейл, Неділя 07 квітня 2024 10:48
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Мессі гольовим поверненням врятував "Інтер Маямі" від поразки: відео Фото: Ліонель Мессі забив на старті другого тайму (twitter.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорців

Восьмиразовий володар "Золотого м'яча" Ліонель Мессі результативною дією проти "Колорадо Репідз" відзначив повернення на поле в складі "Інтера Маямі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

МЛС, Східна конференція, регулярний чемпіонат

"Інтер Маямі" – "Колорадо Репідз" – 2:2

Голи: Мессі, 58, Леонардо Афонсо, 60 – Рафаел Наварро, 45 (пенальті), Бассетт, 88

Гості з Денвера відкрили рахунок під завісу першої половини. Це Рафаел Наварро холоднокровно виконав одинадцятиметровий. Голкіпер вгадав напрямок удару, але парирувати його не зумів.

Утім, "чаплі" відігралися на початку другої 45-хвилинки. "Інтер Маямі" додав в активності після появи з лави запасних Мессі, який пропустив чотири матчі флоридців через ушкодження. Саме аргентинець зрівняв рахунок, коли з лінії штрафного в дотик від стійки замкнув простріл Негрі.

А за якихось дві хвилини "Інтер Маямі" повів у рахунку. Мессі кинув у прорив Руїса, той увійшов у штрафний та віддав поперечний пас на Леонардо Афонсо – бразилець був точним. Утім, на 88-й хвилині "Репідз" відігралися. Бассетт із меж штрафного технічно поклав у кут – 2:2 у підсумку.

Українець Сергій Кривцов утретє поспіль не потрапив до заявки "Інтера Маямі". У ветерана проблеми з підколінним сухожиллям. Орієнтовні терміни повернення центрбека – кінець квітня.

До слова, раніше склали рейтинг найфутбольніших міст світу з Лондоном на чолі.

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