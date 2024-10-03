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Мессі дублем за 5 хвилин гарантував "Інтеру Маямі" тріумф у регулярці МЛС: відео

Фото: Луїс Суарес і Ліонель Мессі в тандемі продовжують вершити долі матчів (x.com/InterMiamiCF)
Автор: Антон Федорців

Чемпіон світу Ліонель Мессі привів "Інтер Маямі" до перемоги в регулярній першості північноамериканської Major League Soccer (MLS) за кілька турів до фінішу кампанії. Флоридці здолали "Коламбус Крю" на виїзді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

МЛС, Східна конференція, регулярний чемпіонат

"Коламбус Крю" – "Інтер Маямі" – 2:3

Голи: Россі, 46, Кучо, 61 (пенальті) – Мессі, 45, 45+5, Суарес, 48

Нереалізований пенальті: Кучо, 84 (К)

Вилучення: Камачо, 63 (К, друга жовта картка)

 

 

"Чаплі" відкрили рахунок на останній хвилині першої половини. Це Мессі прийняв передачу з глибини на межі штрафного, продерся крізь оборонця і переграв голкіпера. А на п'ятій доданій аргентинець поклав під стійку прямим пострілом зі штрафного.

На старті другої половини команди обмінялися голами. "Коламбус" забив зусиллями Россі, який технічно пробив із відскоку на лінії штрафного. У відповідь Суарес забив головою метрів із 12-ти після дивної помилки воротаря на виході.

"Крю", однак, не здався і цілком міг вирвати нічию. На 61-й хвилині Кучо реалізував одинадцятиметровий за гру рукою. На 84-й же колумбійський форвард отримав другий шанс із позначки, та цього разу переграти Коллендера не зумів – 2:3 у підсумку.

"Інтер Маямі" достроково виграв регулярний чемпіонат. "Чаплі" набрали 68 очок і стали недосяжними для конкурентів. Для флоридців цей успіх став першим у клубній історії. Тепер команда Херардо Мартіно може готуватися до плей-офф сезону-2024.

Українець Сергій Кривцов розпочав матч на лаві запасних. Оборонець вийшов на поле на 76-й хвилині та допоміг "чаплям" утримати переможний рахунок. Натомість його співвітчизник Євген Чеберко провів увесь поєдинок на банці "Коламбуса".

 

 

До слова, раніше Роналду оформив гол у Лізі чемпіонів Азії за "Аль-Наср".

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