Мессі дублем за 5 хвилин гарантував "Інтеру Маямі" тріумф у регулярці МЛС: відео

МЛС, Східна конференція, регулярний чемпіонат

"Коламбус Крю" – "Інтер Маямі" – 2:3

Голи: Россі, 46, Кучо, 61 (пенальті) – Мессі, 45, 45+5, Суарес, 48

Нереалізований пенальті: Кучо, 84 (К)

Вилучення: Камачо, 63 (К, друга жовта картка)

"Чаплі" відкрили рахунок на останній хвилині першої половини. Це Мессі прийняв передачу з глибини на межі штрафного, продерся крізь оборонця і переграв голкіпера. А на п'ятій доданій аргентинець поклав під стійку прямим пострілом зі штрафного.

На старті другої половини команди обмінялися голами. "Коламбус" забив зусиллями Россі, який технічно пробив із відскоку на лінії штрафного. У відповідь Суарес забив головою метрів із 12-ти після дивної помилки воротаря на виході.

"Крю", однак, не здався і цілком міг вирвати нічию. На 61-й хвилині Кучо реалізував одинадцятиметровий за гру рукою. На 84-й же колумбійський форвард отримав другий шанс із позначки, та цього разу переграти Коллендера не зумів – 2:3 у підсумку.

"Інтер Маямі" достроково виграв регулярний чемпіонат. "Чаплі" набрали 68 очок і стали недосяжними для конкурентів. Для флоридців цей успіх став першим у клубній історії. Тепер команда Херардо Мартіно може готуватися до плей-офф сезону-2024.

Українець Сергій Кривцов розпочав матч на лаві запасних. Оборонець вийшов на поле на 76-й хвилині та допоміг "чаплям" утримати переможний рахунок. Натомість його співвітчизник Євген Чеберко провів увесь поєдинок на банці "Коламбуса".