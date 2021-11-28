Мессенджер Telegram обновили: что изменилось
Фото: мессенджер Telegram обновили (Getty Images)
Мессенджер Telegram Web Z обновили. Теперь ранняя версия видеочатов доступна во всех группах, а также оптимизирован рендеринг списка чата.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на мессенджер.
Кроме того, произошел ряд исправлений ошибок:
- пауза видео во время воспроизведения.
- отсутствуют звуки при выключенных сообщениях.
- обновление страницы при прослушивании голосовых сообщений.
- неправильный порядок треков в аудио-плейлистах.