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Мессенджер Telegram обновили: что изменилось

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Киев, Воскресенье 28 ноября 2021 13:00
Мессенджер Telegram обновили: что изменилось Фото: мессенджер Telegram обновили (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Мессенджер Telegram Web Z обновили. Теперь ранняя версия видеочатов доступна во всех группах, а также оптимизирован рендеринг списка чата.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на мессенджер.

Кроме того, произошел ряд исправлений ошибок:

  • пауза видео во время воспроизведения.
  • отсутствуют звуки при выключенных сообщениях.
  • обновление страницы при прослушивании голосовых сообщений.
  • неправильный порядок треков в аудио-плейлистах.
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