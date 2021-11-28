Месенджер Telegram оновили: що змінилось
Фото: месенджер Telegram оновили (Getty Images)
Месенджер Telegram Web Z оновили. Тепер рання версія відеочатів доступна у всіх групах, а також оптимізовано рендеринг списку чату.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на месенджер.
Крім того, відбулася низка виправлень помилок:
- пауза відео під час відтворення.
- відсутні звуки при вимкнених повідомленнях.
- оновлення сторінки під час прослуховування голосових повідомлень.
- неправильний порядок треків у аудіо-плейлистах.