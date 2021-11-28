ru ua
Нд, 28 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Месенджер Telegram оновили: що змінилось

Новость на русском →
Київ, Неділя 28 листопада 2021 13:00
Месенджер Telegram оновили: що змінилось Фото: месенджер Telegram оновили (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Месенджер Telegram Web Z оновили. Тепер рання версія відеочатів доступна у всіх групах, а також оптимізовано рендеринг списку чату.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на месенджер.

Крім того, відбулася низка виправлень помилок:

  • пауза відео під час відтворення.
  • відсутні звуки при вимкнених повідомленнях.
  • оновлення сторінки під час прослуховування голосових повідомлень.
  • неправильний порядок треків у аудіо-плейлистах.
Читайте РБК-Україна в Google News
Telegram
NEWS
Населення України скоротиться до 35 млн до 2050 року, - ООН
Населення України скоротиться до 35 млн до 2050 року, - ООН
DAILY
Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Симптоми "на пам'ять". Що таке постковідний синдром і кому він загрожує