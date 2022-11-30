Мешканцю Харківської області заочно повідомили про підозру у співпраці з окупантами

Фото: в Харківській області повідомили про підозру колаборанту (npu.gov.ua)

Правоохоронці заочно повідомили про підозру мешканцю Ізюмського району Харківської області, котрий співпрацював з росіянами.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу ГУНП в Харківській області.

За даними слідства, 58-річний мешканець села Бабенкове Ізюмського району з березня під час тимчасової окупації села військовими РФ активно співпрацював з окупантами. "Крім допомоги продуктами та технікою, правопорушник надавав ворогу інформацію про сім'ї військовослужбовців ЗСУ", - йдеться в повідомленні. Правоохоронцями було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років.