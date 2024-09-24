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Мешканцям Львова зробили важливе попередження: до чого готуватися

Вівторок 24 вересня 2024 17:27
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Мешканцям Львова зробили важливе попередження: до чого готуватися Фото: Ратуша, Львів (Getty Images)
Автор: Ніна Єланська

Сьогодні на території Львівської громади ввечері відбудуться навчання сил цивільного захисту. Мешканців просять не хвилюватися через збільшення спеціалізованої кількості на вулицях міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду.

Зазначається, що під час навчань у кількох районах міста може пересуватися значна кількість рятувальної та спецтехніки.

Повідомляється, що навчання сил цивільного закладу є плановими та проводяться з метою підвищення безпеки громадян.

Також відомо, що сигнали оповіщення під час навчання сили цивільного захисту не використовуватимуть.

Навчання сил цивільного захисту

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з 2022 року в різних містах країни активно та систематично проводяться навчання сил цивільного захисту. Ці тренування спрямовані на підвищення готовності до надзвичайних ситуацій, таких як ракетні удари, обстріли, евакуація населення та ліквідація наслідків аварій і катастроф.

Основні напрямки навчань включають:

  1. Оперативне реагування. Сили цивільного захисту відпрацьовують швидке реагування на надзвичайні ситуації, зокрема, евакуацію постраждалих та надання першої медичної допомоги.

  2. Координація між службами. Проводяться тренування з координації дій різних служб - поліції, медиків, рятувальників, військових та місцевих органів влади, щоб ефективніше взаємодіяти під час кризових ситуацій.

  3. Навчання населення. Організовуються інформаційні кампанії для громадян щодо дій під час надзвичайних ситуацій, включаючи укриття в бомбосховищах, користування засобами індивідуального захисту та поведінку під час обстрілів.

  4. Ліквідація наслідків руйнувань. Відпрацьовуються навички роботи з важкою технікою для ліквідації завалів, розмінування територій та відновлення пошкодженої інфраструктури.

Ці навчання проводяться по всій країні. Вони є частиною ширшої стратегії забезпечення готовності держави та громадян до будь-яких викликів у воєнний час.

Нещодавно ми повідомляли, що в Україні стартувала Школа відновлення громад за прикладом Mariupol Reborn, а заявки на участь у програмі подали представники понад 100 українських громад.

Також Україна запросила у країн-членів НАТО важку будівельну, інженерну та медичну техніку в рамках міжнародної допомоги. Вона потрібно для відновлення об'єктів інфраструктури, яку обстрілюють росіяни.

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