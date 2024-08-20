Україна терміново запросила у НАТО важку будівельну, інженерну та медичну техніку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Євроатлантичний координаційний центр.

Зазначається, що згідно зі зобов'язаннями Євроатлантичний центр передасть цей запит країнам-членам НАТО та іншим партнерам.

У запиті вказано, що через постійні атаки РФ по цивільному населенню та об'єктах критичної інфраструктури фіксуються поранення людей, а також значні руйнування будівель і споруд.

"Для того, щоб мати можливість швидко реагувати, рятувати людей, ліквідовувати наслідки (в тому числі розбирати завали та руїни) та здійснювати супутні заходи, необхідно та руїн), а також виконувати пов'язані з цим завдання, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) терміново потребує

зазначена нижче допомога в натуральній формі", - сказано у повідомленні.

Це обладнання необхідне рятувальникам для роботи у різних регіонах України, зокрема у тих, які найбільше постраждали від жорстоких російських атак.

Україна просить передати 17 гусеничних та 10 колісних важких екскаваторів, 30 тягачів із тралами для перевезення вантажів вагою до 100 тонн, 25 броньованих санітарних машин, а також 27 пожежних машин.