Мешканців зруйнованого внаслідок атаки РФ житла закликають подаватись на "єВідновлення": названо компенсації

Внаслідок обстрілу РФ 8 липня лише в Києві пошкоджено 129 будівель. В Дніпрі пошкоджень зазнали 10 багатоквартирних будинків та два гуртожитки. Усього в той день ворог випустив понад 40 ракет, били й по Покровську, Краматорську та Кривому Рогу. Власники нерухомості, що зазнали збитків, можуть подавати заяви на компенсацію за програмою "єВідновлення".

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

За її словами, станом на 10 липня мешканці Києва і області подали майже 25 тисяч заяв на компенсацію "єВідновлення". Проте враховуючи нещодавну атаку цих заяв має стати ще більше. Зауважимо, що в цілому за півроку кількість заяв на компенсацію від мешканців Києва і Київщини зросла на 33%.

"Як показує практика, обізнаність наших громадян щодо можливості отримати компенсацію за пошкоджене і знищене в результаті збройної агресії РФ житло все ще лишається невисокою, тому про неї потрібно говорити і нагадувати. Навіть ті з українців, які про програму "єВідновлення" знають, можуть досить скептично до неї ставитись - як до чергової обіцянки, яку по факту не виконують", - зазначила Шуляк.

За її словами, станом на сьогодні українцям вже погодили виплату за знищене і пошкоджене житло за загальну суму в 7,5 млрд гривень лише по Київському регіону (місто та область).

Вона наголосила, що мешканцям Солом'янського, Дніпровського, Дарницького, Святошинського, Деснянського, Шевченківського та Голосіївського районів Києва, житло яких постраждало або було взагалі знищено російськими ракетами, потрібно невідкладно подаватись на компенсацію.

Нардепка пояснила, алгоритм для отримання компенсації "єВідновлення" наступний:

Подати за допомогою порталу або застосунку "Дія" інформаційне повідомлення про пошкоджене або знищене житло;

Подати заяву за компенсацію через портал або застосунок "Дія", через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), або у нотаріуса. Перед поданням заяви через ЦНАП, переконайтеся, що об’єкт зареєстрований в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Без цього отримати компенсацію не вдасться;

Дочекатися, доки житло обстежить комісія - це відбудеться протягом 30 днів. Вона і винесе рішення про надання компенсації;

При позитивному рішенні щодо компенсації за пошкоджене житло для отримання коштів громадянину потрібно відкрити рахунок "єВідновлення" в одному з банків-учасників програми. Наразі їх сім: Приватбанк, Monobank, "Сенс банк", А-банк, ПУМБ, Sportbank та izibank.

У випадку знищеного житла алгоритм трохи інший. За словами Шуляк, для цього громадянину необхідно подати звернення про фінансування придбання житла, щоб забронювати відповідні кошти. Для цього потрібно оновити застосунок "Дія" до останньої версії, після чого в розділі "єВідновлення" відкрити вкладку "Сертифікати на житло" та натиснути "Забронювати кошти". Протягом 5 робочих днів заявнику надійде підтвердження в "Дії" про те, що кошти заброньовані. Після цього на придбання нової нерухомості у громадян є 30 днів.

"Щоб придбати нове житло, потрібно подати звернення про фінансування придбання житла, аби забронювати кошти на купівлю нової домівки. Але перед тим, як бронювати кошти, необхідно припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості. Для цього потрібно звернутись до державного реєстратора речових прав через ЦНАП чи до нотаріусів, які мають повноваження державних реєстраторів", - зазначила Олена Шуляк.

Вона також зауважила, що мешканці Київщини і Києва почали не лише частіше подаватись на компенсацію, а і активніше використовувати цільові кошти з неї. Так, станом на 5 лютого за, зокрема, знищене житло 304 заявники, яким таку компенсацію погодили, придбали нові домівки на загальну суму в 897 млн гривень. Станом на 10 липня, таку покупку на загальну суму в 5,3 млрд здійснили 1344 громадянина.

"Це говорить не лише про зростання кількості поданих заяв і погоджених виплат, але і про збільшення темпів використання сертифікатів "єВідновлення", які і є, по суті, цільовими коштами для придбання нового житла. Ми бачимо, що за півроку кількість мешканців Київщини і Києва, які вже отримали нові домівки в обмін на сертифікати, зросла більше ніж в 4 рази", - зазначила парламентарка.

Вона також наголосила, що Україна має якнайшвидше розширити програму "єВідновлення" для громадян, чиї домівки розташовані на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) і надати компенсації за знищене житло. Зволікання з цим грає на руку окупаційному режиму, адже користуючись нерішучістю України у виплаті компенсацій, Росія може вплинути на настрої громадян, які через відсутність домівки, можуть назавжди залишитися з країною-терористом.