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Мешканців Запоріжжя попередили про небезпечні листівки: що відомо

Запоріжжя, Середа 03 січня 2024 23:20
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Мешканців Запоріжжя попередили про небезпечні листівки: що відомо Фото: мешканців Запоріжжя попередили про небезпечні листівки (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Мешканців Запоріжжя попередили про небезпечні листівки, які поширюють в місті під виглядом збору скарг і пропозицій до місцевої влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За даними центру листівки з QR-кодом роздають від імені голови Запорізької обласної ради Олени Жук. Це нібито зроблено для того, щоби громадяни могли ділитися скаргами та проблемами через чат-бот.

Однак голова місцевої облради Олена Жук назвала це фейком і нагадала громадянам про кібербезпеку.

"Офіційно заявляю, що я, мої колеги та обласна рада не мають жодного стосунку до цих листівок та цього чат-бота. Закликаю запоріжців дотримуватись правил цифрової гігієни", - сказала Жук.

Окрім того, вона закликала містян не передавати свої особисті дані невідомим особам в інтернеті.

Шахраї в Україні

Згідно з опитуванням, жертвами шахраїв з початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Найчастіше ошукують під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті.

Але шахраї орудують не лише в інтернеті. При цьому кожен раз вони вигадують нові схеми обману. Наприклад, у Чугуєві Харківської області шахраї ходять по квартирах та будинках жителів і видають себе за держслужбовців.

Вони пропонують "допомогу" в отриманні коштів за програмою "єВідновлення". Крім того, нещодавно шахраї вирішили "покращити" вже знайому схему збору "допомоги" для ЗСУ, використовуючи листи від ОВА. У Дніпрі вони адресують їх не лише підприємцям, а й начальникам РВА області.

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