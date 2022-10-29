Мешканців восьми прифронтових територій забезпечать безкоштовними дровами

В Україні розпочинається доставка безкоштовної паливної деревини в небезпечні райони восьми прифронтових областей. Допомога передусім надаватиметься вразливим категоріям громадян: людям похилого віку, багатодітним родинам та людям з інвалідністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.
"З початку наступного тижня дрова адресно доставлятимуть до домогосподарств у звільнені громади Херсонської області", - йдеться в повідомленні.
Налагоджено логістику відправки паливної деревини і в інші області. Три з них, а саме: Миколаївська, Дніпропетровська та Запорізька - отримають понад тисячу вагонів дров потягами "Укрзалізниці". В решту областей найближчим часом деревина буде доставлена автотранспортом, повідомили в прес-службі.
Загалом доставка планується мешканцям Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Чернігівської областей.
Нагадаємо, в Україні запрацював державний інтернет-магазин дров для населення "ДроваЄ". На одну особу встановлено ліміт на покупку в 15 кубометрів дров на опалювальний сезон.