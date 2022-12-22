ua ru
Чт, 22 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мешканців Мелітополя окупанти почали прищеплювати "Супутником"

Новость на русском →
Мелітополь, Четвер 22 грудня 2022 11:00
Мешканців Мелітополя окупанти почали прищеплювати "Супутником" Фото: мешканців Мелітополя окупанти почали прищеплювати "Супутником" (kapital.kz)
Автор: Наталія Гурковська

У тимчасово окупованому Мелітополі окупанти проводять вакцинацію від коронавірусу російською вакциною "Супутник-V". По суті, РФ займається біологічним тероризмом, оскільки вона досі не визнана ВООЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Мелитополь".

Так, на тимчасово окупованих територіях рашисти почали активно прищеплювати місцеве населення. Причому прищеплювати вакциною "вітчизняного виробництва" Супутник-V, що за даними розробників має діяти проти COVID-19.

"Навіть в Росії з цим "препаратом" було пов'язано багато скандалів, адже вакцина навіть не може отримати сертифікат через невідповідність належної лабораторної практики", - нагадують автори.

Як повідомлялось, росіяни не дозволяють завозити ліки до Мелітополя. Зокрема, вони викинули ліки та медикаменти у "сіру зону" Запорізької області, коли представники України намагались їх передати до міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь Вакцина COVID Вакцина від коронавірусу
NEWS
Зеленський виступив у Конгресі США: про що говорив президент
Зеленський виступив у Конгресі США: про що говорив президент
DAILY
Афери під час війни. Як шахраї наживаються на українцях і що кажуть у Нацполіції
Юлія Акимовакоресподент Афери під час війни. Як шахраї наживаються на українцях і що кажуть у Нацполіції