Мешканців Івано-Франківської області попереджають про вибухи: що треба знати

"До уваги жителів області Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - написала вона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські військові проводять навчання на північному кордоні країни, вони відпрацьовують знищення ворожих колон, ДРГ, а також ведення оборонного бою.

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