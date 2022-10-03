ua ru
Пн, 03 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мешканці звільнених територій отримають допомогу у 2200 гривень

Новость на русском →
Україна, Понеділок 03 жовтня 2022 11:30
Мешканці звільнених територій отримають допомогу у 2200 гривень Фото: допомога у 2200 гривень буде виплачена жителям звільнених територій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мешканці звільнених територій отримають по 2200 гривень допомоги. Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що виплати почнуться з наступного місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

"Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на усі актуальні види фінансової допомоги - і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, з наступного місяця ці громадяни будуть отримувати ще одну додаткову допомогу - 2200 гривень", - повідомила Верещук.

Наразі на звільнених територіях Харківської та Херсонської області триває пілотний проект. Громадяни, які фактично там мешкали на момент деокупації, через "Укрпошту" отримують разову грошову допомогу в сумі 1200 гривень.

Нагадаємо, Мінсоцполітики припинило прийом заявок на виплату грошової допомоги від міжнародних організацій, через те що громадяни України вже подали понад 10 млн заявок

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Біженці
NEWS
Підтримати мають усі. Як реагує світ на план України щодо членства в НАТО
Підтримати мають усі. Як реагує світ на план України щодо членства в НАТО
DAILY
Посол ЄС Матті Маасікас: За підтримку від пересічних європейців Україні треба боротися
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол ЄС Матті Маасікас: За підтримку від пересічних європейців Україні треба боротися