Мешканці першої прифронтової області почали отримувати безкоштовні дрова

Миколаївська область стала першою, де почали реалізовувати урядову програму із забезпечення населення прифронтових територій України паливною деревиною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.
За даними прес-служби, цього тижня паливну деревину безоплатно доставили жителям населених пунктів Шевченківської та Галицинівської громад. Поступово дрова отримають і всі інші громади, що межують з районами проведення бойових дій.
Нагадаємо, в Україні розпочинається доставка безкоштовної паливної деревини в небезпечні райони восьми прифронтових областей. Допомога передусім надаватиметься вразливим категоріям громадян: людям похилого віку, багатодітним родинам та людям з інвалідністю.
Загалом доставка планується мешканцям Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Чернігівської областей.