Мешканці окупованих територій відмовляються "евакуюватися" в Росію, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Як зазначає Центр, внаслідок поширення інформації щодо депортації українців на окупованих територіях, зокрема з боку українського підпілля, стають зрозумілими дійсні наміри загарбників стосовно місцевого населення. Мешканці почали усвідомлювати, що справжньої "евакуації" не відбувається, що це все примусова депортація, коли українців вивозять у регіони Росії, де останніми десятиліттями заселялися народи Кавказу.

"Відтак Кремлю необхідно збалансувати демографічну ситуацію в регіоні. Адже в Кремлі не відкидають сценарію активних визвольних рухів народів, що населяють РФ. Та й сама так звана евакуація не відбувається добровільно. Фактично росіяни спершу створюють гуманітарну кризу на тимчасово окупованій території, а потім змушують людей залишати Україну", - коментує ЦНС наміри росіян.

Після того, як до населення захоплених регіонів дійшла інформація про реальні дії росіян, жителі цих районів чинять дедалі активніший спротив депортації та відмовляються виїжджати з України.

"Так, окупанти провалили "евакуацію" на лівому березі Дніпра у Херсонській області, звідки вони активно вивозять місцевих колаборантів і працівників російських держорганів, які незаконно перебувають там у відрядженнях", - пояснює ЦНС.