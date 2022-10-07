Мешканці Охтирки отримали велику партію гумдопомоги від Фонду Ахметова

Зокрема, фонд передав 3600 наборів із найнеобхіднішими продуктами харчування. Дві великі вантажівки із продуктовими наборами привезли до Охтирки бригади мобільної видачі фонду. Продукти отримали люди з найуразливіших категорій населення.

Завдяки скоординованій роботі фонду та міської адміністрації Охтирки була можливість видати продуктові набори та надати допомогу не лише мешканцям і переселенцям, які знайшли прихисток у місті, а й деяким жителям Охтирського району, що звернулися по допомогу.

У кожен набір увійшли поживні та ситні продукти харчування: макаронні вироби, цукор, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Усього для мешканців України у 2022 році буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 13,5 млн мешканців України.