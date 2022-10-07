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Мешканці Охтирки отримали велику партію гумдопомоги від Фонду Ахметова

Фото: мешканці Охтирки отримали велику партію гумдопомоги від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Фонд Ріната Ахметова передав мешканцям Охтирки Сумської області велику партію гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Зокрема, фонд передав 3600 наборів із найнеобхіднішими продуктами харчування. Дві великі вантажівки із продуктовими наборами привезли до Охтирки бригади мобільної видачі фонду. Продукти отримали люди з найуразливіших категорій населення.

Завдяки скоординованій роботі фонду та міської адміністрації Охтирки була можливість видати продуктові набори та надати допомогу не лише мешканцям і переселенцям, які знайшли прихисток у місті, а й деяким жителям Охтирського району, що звернулися по допомогу.

У кожен набір увійшли поживні та ситні продукти харчування: макаронні вироби, цукор, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Усього для мешканців України у 2022 році буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 24 лютого 2022 року допомога від Ріната Ахметова охопила понад 13,5 млн мешканців України.

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Гуманітарна допомога