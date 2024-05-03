Мешканці Донецької області можуть безкоштовно евакуюватися на захід: куди звертатися

"Через постійні обстріли та терор мирного населення з боку РФ мешканці Донеччини вимушені покидати рідні домівки та евакуюватись до більш безпечних регіонів", - сказано у повідомленні.

Зауважимо, що наступний евакуаційний рейс до Волинської області заплановано на 10 травня. А сама евакуація здійснюється безкоштовно.

Для попереднього запису охочі мають залишити заявку, зателефонувавши на номер "гарячої лінії": 098 890 33 18.

Для евакуації тяжко хворих і людей з інвалідністю діють номери: 0 800 332 614, (099) 710-48-72, (099) 311-53-14, (096) 108-60-48.

Евакуація з Донецької області

Наприкінці минулого року владою було прийнято рішення щодо евакуації з населених пунктів Бахмутського та Покровського районів.

А вже у 2024 році з населених пунктів Мар’їнської та Очеретинської громад Донецької області оголосили примусову евакуацію дітей. Наприкінці лютого звідти було вивезено всіх дітей.

Про те, де в Україні проводиться обов'язкова евакуація та що пропонують переселенцям - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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