Мешканці Бахмуту отримали великий гуманітарний вантаж від Фонду Ахметова
Бригади мобільної видачі Фонду Ріната Ахметова передали до Бахмута велику партію гуманітарної допомоги. Уже декілька місяців місто залишається найгарячішою точкою бойових днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
Гуманітарний рейс фонду доставив для жителів Бахмута понад 5,4 тисячі продовольчих наборів.
кожному наборі містяться продукти першої необхідності з тривалим терміном зберігання: макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.
"Дякую, що в цей складний воєнний час продовжуєте підтримувати бахмутян і забезпечувати необхідними продуктами харчування", - заявив Олексій Рева, начальник Бахмутської міської військової адміністрації.
Раніше продуктові набори від фонду отримали й жителі багатьох інших прифронтових громад, зокрема Дружківської, Мирноградської і Краматорської.
Загалом від початку повномасштабної війни фонд передав понад 121 тисячу наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.
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