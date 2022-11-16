Жители Бахмута получили большой гуманитарный груз от Фонда Ахметова

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова передали в Бахмут крупную партию гуманитарной помощи. Уже несколько месяцев город остается горячей точкой боевых дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Гуманитарный рейс фонда доставил для жителей Бахмута более 5,4 тысяч продовольственных наборов.

В каждом наборе содержатся продукты первой необходимости с длительным сроком хранения: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

"Спасибо, что в это сложное военное время продолжаете поддерживать бахмутян и снабжать необходимыми продуктами питания", - заявил Алексей Рева, начальник Бахмутской городской военной администрации.

Ранее продуктовые наборы от фонда получили и жители многих других прифронтовых общин, в частности, Дружковской, Мирноградской и Краматорской.

Всего с начала полномасштабной войны фонд передал более 121 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.