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Мешканці Бахмуту отримали гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова

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П'ятниця 18 листопада 2022 14:48
Мешканці Бахмуту отримали гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова Фото: мешканці Бахмуту отримали гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова направив до Донецької області ще одну партію гуманітарної допомоги. Продовольчий вантаж був переданий для мешканців прифронтового Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Загалом до міста надійшло 1,8 тисяч наборів із продуктами першої необхідності.

До їхнього складу увійшли продукти з тривалим терміном зберігання, які стануть у нагоді за будь-яких обставин: це макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.

Нагадаємо, раніше гуманітарну допомогу від фонду отримали й жителі інших населених пунктів області, зокрема Дружківки та Мирнограда.

Загалом від початку повномасштабної війни фонд передав понад 121 тисячу наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.

Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.

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Бахмут Гуманітарна допомога
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