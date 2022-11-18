Мешканці Бахмуту отримали гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова
Фонд Ріната Ахметова направив до Донецької області ще одну партію гуманітарної допомоги. Продовольчий вантаж був переданий для мешканців прифронтового Бахмута.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.
Загалом до міста надійшло 1,8 тисяч наборів із продуктами першої необхідності.
До їхнього складу увійшли продукти з тривалим терміном зберігання, які стануть у нагоді за будь-яких обставин: це макаронні вироби, цукор, сіль, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м‘ясо, паштет та печиво.
Нагадаємо, раніше гуманітарну допомогу від фонду отримали й жителі інших населених пунктів області, зокрема Дружківки та Мирнограда.
Загалом від початку повномасштабної війни фонд передав понад 121 тисячу наборів для мешканців Донецької області та тих, хто тимчасово евакуювався з регіону.
Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.
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