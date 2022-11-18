Жители Бахмута получили гуманитарную помощь от Фонда Ахметова

Фонд Рината Ахметова направил в Донецкую область еще одну партию гуманитарной помощи. Продовольственный груз был передан жителям прифронтового Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Всего в город поступило 1,8 тысячи наборов с продуктами первой необходимости.

В их состав вошли продукты с длительным сроком хранения, которые пригодятся при любых обстоятельствах: это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

Напомним, ранее гуманитарную помощь от фонда получили и жители других населенных пунктов области, в том числе Дружковка и Мирноград.

Всего с начала полномасштабной войны фонд передал более 121 тысяч наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.