Месенджер Signal дозволить користувачам приховувати свій номер телефону

Як зазначається, замість номера телефону користувач зможе використовувати унікальне імʼя користувача.

"Якщо ви використовуєте Signal, ваш номер телефону за замовчуванням буде недоступний для всіх, з ким ви спілкуєтесь у чаті. Люди, у яких ваш номер збережено в контактах телефону, все одно бачитимуть ваш номер, оскільки вони вже знають його", - пояснили в компанії.

Також користувач зможе створити QR-код або посилання, яке буде спрямовувати людей на його ім'я користувача. Це дозволить іншим людям швидко звʼязуватися з ним у застосунку Signal без потреби вводити номер телефону.

"Імʼя користувача в Signal - це не логін або псевдонім, під яким вас будуть знати в застосунку. Це не постійний ідентифікатор, його не бачать люди, з якими ви спілкуєтеся в Signal. Ім’я користувача - це просто швидкий спосіб ініціювати контакт у Signal, не повідомляючи номер свого телефону", - додали в компанії.

На відміну від імені профілю, імʼя користувача має бути унікальним та містити дві або більше цифр в кінці.

При цьому для реєстрації в застосунку Signal користувачу все одно потрібно буде вказати номер свого мобільного телефону.

Варто зазначити, наразі функція ще перебуває на бета-тестуванні. Вона стане загальнодоступною протягом найближчих тижнів.