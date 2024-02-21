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Месенджер Signal дозволить користувачам приховувати свій номер телефону

Фото: месенджер Signal дозволить користувачам приховувати свій номер телефону (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Месенджер Signal дозволить користувачам спілкуватися з іншими людьми в застосунку, не повідомляючи їм номер свого мобільного телефону

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний блог компанії.

Як зазначається, замість номера телефону користувач зможе використовувати унікальне імʼя користувача.

"Якщо ви використовуєте Signal, ваш номер телефону за замовчуванням буде недоступний для всіх, з ким ви спілкуєтесь у чаті. Люди, у яких ваш номер збережено в контактах телефону, все одно бачитимуть ваш номер, оскільки вони вже знають його", - пояснили в компанії.

Також користувач зможе створити QR-код або посилання, яке буде спрямовувати людей на його ім'я користувача. Це дозволить іншим людям швидко звʼязуватися з ним у застосунку Signal без потреби вводити номер телефону.

"Імʼя користувача в Signal - це не логін або псевдонім, під яким вас будуть знати в застосунку. Це не постійний ідентифікатор, його не бачать люди, з якими ви спілкуєтеся в Signal. Ім’я користувача - це просто швидкий спосіб ініціювати контакт у Signal, не повідомляючи номер свого телефону", - додали в компанії.

На відміну від імені профілю, імʼя користувача має бути унікальним та містити дві або більше цифр в кінці.

При цьому для реєстрації в застосунку Signal користувачу все одно потрібно буде вказати номер свого мобільного телефону.

Варто зазначити, наразі функція ще перебуває на бета-тестуванні. Вона стане загальнодоступною протягом найближчих тижнів.

 

Нагадаємо, раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що наразі найкращим та найзахищенішим месенджером в Україні є Signal. Далі йдуть WhatsApp, Trema, Facebook Messenger і Telegram.

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