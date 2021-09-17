Мери українських міст озвучили вимоги до влади щодо опалювального сезону

Мери українських міст, зокрема мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, мер Кропивницького Андрій Райкович та мер Маріуполя Вадим Бойченко, озвучили свої вимоги до влади щодо опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву мерів.

Так, очільники міст вважають, що для усунення небезпеки зриву опалювального сезону необхідно переглянути договори з постачальниками газу, розблокувати рахунки та зважати на потреби лікарень і шкіл.

Зокрема, міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич наголосив на тому, що у міста немає можливості підготуватись до опалювального сезону.

"Заблоковані рахунки не дають нам можливості навіть технічно підготуватися до нового опалювального сезону. Ми в екстреному темпі маємо ще провести випробування тепломереж та за необхідності їх відремонтувати", - заявив Сєнкевич.

Мер Кропивницького Андрій Райкович закликав владу звернути увагу на проблеми забезпечення опаленням комунальних закладів.

"Владі слід розуміти, що бюджетні установи - це не лише адміністративні будівлі, де міськрада, виконком та міські департаменти. Це і лікарні, і школи, і дитячі садочки. Міська влада зможе витримати "зниження градусу" в приміщеннях. Але не пацієнти лікарень чи діти в школах та дитсадках", - наголосив Райкович.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко переконаний, що необхідно усунути дискримінаційні норми в договорах на постачання природного газу.

"Терміни оплати за спожитий природний газ повинні збігатися з термінами оплати населенням за послуги теплопостачання. Необхідно виключити передоплату чи/та авансові платежі та повернутися до звичної практики оплати за вже спожитий газ. Потрібно привести розмір штрафних санкцій для підприємств теплопостачання до відповідного розміру штрафних санкцій для населення і не застосовувати штрафні санкції на заборгованість за природний газ, яка склалася у зв’язку з несплатою населенням послуг за теплопостачання", - сказав мер.

Бойченко також вважає, що необхідно визначити цільове призначення та обсяги природного газу за категоріями споживачів та виключити вимогу про банківські гарантії або договірне списання коштів.