Мэры городов от "Батькивщины" не снижали, а лишь повышали тарифы, - Герасимов

Фото: Артур Герасимов (УНИАН)

Герасимов отметил, что БПП поддерживает позицию президента о расширении программы субсидий

Председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Артур Герасимов заявил, что тему повышения цены на газ активно используют именно те "политики-популисты", которые эту проблему создали. Об этом он заявил в ходе согласительного совета лидеров фракций и комитетов парламента, сообщает пресс-службу партии.

"Отмечу еще раз: невзирая на войну и аннексию Крыма, при нынешних экономических условиях внешние заимствования были бы не нужны, если бы не долговая яма, созданная во времена Тимошенко и Януковича, которые вместе передали нам в наследство долги в размере свыше 70 миллиардов долларов! Когда сегодня эти же люди рассказывают, что вернувшись к власти, смогут уменьшить цены на газ едва ли не вдвое и втрое - это циничная ложь", - сказал Герасимов.

"Обещали все и всегда, не уменьшил цену никто и никогда. И факты об этом ярко свидетельствуют: в 2017-2018 годах мэры от "Батькивщины" не снижали, а только повышали тарифы. Стебник, Черкассы, Луцк, Сумы. Перечень можно продолжать, потому что у сегодняшних популистов нет ни рецепта снижения цены за газ, ни понимания, как эти цены удержать от дальнейшего роста", - добавил лидер фракции.

Герасимов добавил, что президентская политическая сила полностью поддерживает позицию главы государства о расширении программы субсидий и усилении защиты уязвимых слоев населения от повышения тарифов.