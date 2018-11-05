Мери міст від "Батьківщини" не знижували, а підвищували тарифи, - Герасимов

Фото: Артур Герасимов (УНІАН)

Герасимов зазначив, що БПП підтримує позицію президента про розширення програми субсидій

Голова фракції партії "Блок Петра Порошенко" у Верховній раді Артур Герасимов заявив, що тему підвищення ціни на газ активно використовують саме ті "політики-популісти", які цю проблему створили. Про це він заявив у ході погоджувальної ради лідерів фракцій і комітетів парламенту, повідомляє прес-службу партії.

"Ще раз наголошую: незважаючи на війну і анексію Криму, при нинішніх економічних умовах зовнішні запозичення були б не потрібні, якщо б не боргова яма, створена за часів Тимошенко і Януковича, які разом передали нам у спадок борги у розмірі понад 70 мільярдів доларів! Коли сьогодні ці ж люди розповідають, що повернувшись до влади, зможуть зменшити ціни на газ ледь не вдвічі і втричі - це цинічна брехня", - сказав Герасимов.

"Обіцяли всі і завжди, не зменшив ціну ніхто і ніколи. І факти про це яскраво свідчать: в 2017-2018 роках мери від "Батьківщини" не знижували, а тільки підвищували тарифи. Стебник, Черкаси, Луцьк, Суми. Перелік можна продовжувати, тому що в сьогоднішніх популістів немає ні рецепта зниження ціни за газ, ні розуміння, як ці ціни утримати від подальшого зростання", - додав лідер фракції.

Герасимов додав, що президентська політична сила повністю підтримує позицію глави держави про розширення програми субсидій та посилення захисту уразливих верств населення від підвищення тарифів.