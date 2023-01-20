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Меру Полтави сьогодні обирали запобіжний захід: що вирішив суд

Фото: Олександр Мамай, мер Полтави (zmist-tech-space)
Автор: Марія Кучерявець

У Київському райсуді Полтави сьогодні проходило засідання щодо обрання запобіжного заходу міському голові Олександру Мамаю. Однак, безрезультатно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Відомо, що засідання суду проходило у закритому режимі, прокуратура просила взяти Мамая під варту.

"У Київському районному суді м. Полтави завершилося закрите судове засідання щодо розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу міському голові Мамаю О.Ф.. За результати розгляду даного клопотання, суд прийняв рішення про відмову в застосуванні до Мамая Олександра Федоровича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться в повідомленні.

Як пишуть місцеві ЗМІ, мер Полтави надалі зобов'язаний з'являтися на судові засідання, а впродовж п'яти діб, прокуратура звернеться до апеляційного суду з оскарженням ухвали.

Нагадаємо, що 29 грудня меру Полтави Олександру Мамаю вручили підозру. Його звинувачують в тому, що він міг несанкціоновано розповсюджувати інформацію про розміщення підрозділів ЗСУ.

Сам Мамай відкидає будь-які звинувачення і називає справу "політично вмотивованою".

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ПолтаваМамай ОлександрСуд