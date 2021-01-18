"Мэру" оккупированного Дебальцево объявили подозрение за взимание "налогов"

Так называемому "мэру" временно оккупированного Дебальцево (Донецкая область) объявили о подозрении за взимание "налогов" с местных жителей. Теперь ему грозит до 15 лет за решеткой.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Также "чиновника" подозревают в причастности к перерегистрации предприятий и промышленных объектов в пользу пророссийских боевиков.

Мужчине заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 УК Украины и ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, то есть посягательство на территориальную целостность Украины и участии в террористической организации.

"Продолжаются следственные действия для документирования других фактов противоправной деятельности фигуранта и привлечения его к ответственности", - добавили в СБУ.

Напомним, в Запорожской области будут судить сотрудника так называемого "Министерства государственной безопасности ДНР". Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, перед судом предстанет боевик, который воевал против украинских военных в районе Дебальцево и на территории международного аэропорта "Донецк".