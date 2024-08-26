"Мертве озеро" в Карпатах: як до нього дістатися та чи вийде скупатися

Як дістатися до озера

Журавлине або "Мертве" озеро розташоване на висоті 572 метри над рівнем моря у гірському масиві Сколівські Бескиди в Українських Карпатах.

Для того, щоб його відвідати, доведеться доїхати до Національного природного парку "Сколівські Бескиди" (у Сколівському районі Львівської області).

Якщо подивитись на карту, можна побачити, що найближчими до озера населеними пунктами є місто Сколе, а також село Дубина (з одного боку) та Кам'янка (з іншого).

Місцерозташування водойми (скриншот: google.com/maps)

Однак для того, щоб дістатися озера, необхідно потрапити на територію Національного природного парку. Його контрольно-пропускний пункт (КПП) розміщений неподалік дороги, що з'єднує Сколе та Дубину.

КПП Національного природного парку "Сколівські Бескиди" (скриншот: google.com/maps)

Журавлине озеро розташоване у долині річки Кам'янка, неподалік кількох водоспадів, джерела "Живої води" та криниці з водою "Нафтуся" зі специфічним нафтовим запахом і смаком, яку використовують у лікувальних та оздоровчо-рекреаційних цілях.

Рухаючись маршрутом від КПП до озера, мандрівники можуть орієнтуватися не лише за мапою, але й завдяки спеціальним вказівникам. Тож дістатися його не так уже й важко.

Чим унікальне Журавлине озеро

Журавлине озеро - неправильної овальної форми (завдовжки близько 50 метрів). У центрі водойми в оточенні смереково-ялицевого лісу - невеликий плавучий острівок (якщо пильно придивитися, можна побачити, як він рухається то до берега, то від нього), сформований з коріння дерев, гілок і скупчення трави.

Вода в озері - чиста й прозора, проте така темна, що дехто інколи називає його "Чорним" (дно водойми настільки заполонило скупчення гілок і дерев, що навіть його точна глибина досі невідома).

На поверхні озера також плавають рештки гілок і дерев (скриншот: youtube.com/@uamandry)

У результаті постійного процесу гниття органіки, в озері утворюється багато вуглекислого газу та сірководню, який виходить на поверхню бульбашками.

Ймовірно через це озеро й називають "мертвим", адже в ньому не живуть вищі живі організми (хоча в болоті неподалік мешкають і тритони, і ящірки, і жаби, і навіть гадюки).

Крім того, за переказами, раніше довкола озера були важкопрохідні болотисті місця, тож часом мандрівники звідти не поверталися.

Береги озера рясно поросли чагарниками (скриншот: youtube.com/@uamandry)

Якщо ж говорити про офіційну назву - Журавлине - існує кілька її версій.

Згідно з однією, водойму назвали Журавлиним озером через те, що на її берегах зростало багато болотної журавлини (поруч із нею довкола озера ростуть нині рідкісні у Бескидах пухівка піхвова, осока багнова, росичка круглолиста, кілька видів сфагнових мохів, папороть, чорниця, занесені до "Червоної книги України" плаун колючий та плаун-баранець тощо).

За іншими даними, озеро могли назвати Журавлиним через велику кількість журавлів, які любили облаштовувати там свої гнізда (адже ця місцевість ніколи не була заселена, а "болотне меню" підходило для харчування птахів якнайкраще).

Довкола такої водойми краще не гуляти (скриншот: youtube.com/@uamandry)

Як саме утворилось це озеро, також достеменно не відомо. Дехто вважає, що колись у розщілину поміж пагорбами почала стікати тала й дощова вода. З часом у ній накопичувались трухляві гілки, повалені снігом чи буревієм дерева, листя та інші природні "рештки", що почали активно гнити (завдяки стоячій воді цей процес тільки пришвидшувався). Так нібито й сформувалось "Мертве озеро".

Як би то не було, туристам біля озера потрібно бути обережними, адже неподалік нього (поза облаштованими для відвідувачів стежками) досі існує підступне торфовище (під шаром торфу залягає трясовина), заходити на яке категорично заборонено.

Роздивитися озеро безпечно можна з рештків спеціальної вимостки (скриншот: youtube.com/@uamandry)

Очевидно, що купатися у такій водоймі також не варто.

Насамкінець слід пам'ятати, що урочище "Журавлине" перебуває під суворою охороною. Там забороняється розпалювати вогнища, залишати сміття або ж влаштовувати ночівлі.