Мерц попередив Словаччину: відхилення від курсу ЄС матиме наслідки

За словами Мерці, країни, що порушують верховенство права, можуть притягнути до відповідальності і позбавити фінансування від ЄС. Окрім Словаччини Мерц згадав і Угорщину. Ця країна вже не отримує значну частину фінансування через проблеми з верховенством права.

Мерц заявив, що слід продовжувати тиск на Будапешт. Уряд прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо дедалі частіше вступає в суперечності з Брюсселем і демонструє тіснішу співпрацю з угорським прем'єром Віктором Орбаном, який закликає до скасування санкцій проти Росії, блокує допомогу Україні та здійснює візити до Путіна.

Крім того, цього місяця в Угорщині партія Орбана внесла законопроект, що передбачає обмеження фінансування для громадських організацій і ЗМІ, які отримують кошти з-за кордону, стверджуючи, що вони становлять загрозу національному суверенітету. Цей документ вже порівнюють із російським законом про "іноземних агентів".

"Ми не зможемо уникнути конфлікту з Угорщиною та Словаччиною, якщо продовжимо рухатися цим курсом. Ми не можемо допустити, щоб рішення всього ЄС залежали від волі невеликої меншості. І тут, безумовно, потрібні чіткіші формулювання - а можливо, і жорсткіші конфлікти", - наголосив Мерц.