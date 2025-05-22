Мерц пообіцяв захистити країни Балтії від російської агресії

"Безпека наших балтійських союзників - це і наша безпека", - заявив Мерц під час візиту до Вільнюса, приуроченого до розміщення німецької бригади в Литві для зміцнення східного флангу Альянсу.

У своїй промові Мерц похвалив уряди країн Балтії за визнання російської загрози - у той час, коли Німеччина все ще мала "ілюзії щодо режиму Путіна".

"Запевняю вас, цей час минув, - сказав Мерц. - Ми усвідомлюємо серйозність ситуації. І ми усвідомлюємо свою відповідальність".

Збільшення витрат на оборону

Візит відбувається в той час, коли лідери НАТО готуються зустрітися наступного місяця на саміті, щоб поставити нові цілі і розглянути питання про те, скільки країнам-членам слід витрачати на оборону після вторгнення Росії в Україну.

Говорячи про цілі майбутнього саміту, Мерц сказав: "Європейський оборонний потенціал має бути укріплений у довгостроковій перспективі, а наша оборонна промисловість має розширити свої можливості".

Зусилля з розширення зобов'язань у рамках НАТО зазнають тиску з боку президента Дональда Трампа, який скаржиться, що Сполучені Штати беруть на себе занадто велику частину витрат із забезпечення європейської безпеки.

Мерц заявив, що Німеччина вкладає величезні кошти у свої війська на батьківщині, а також направляє сотні солдатів бундесверу в Литву.

Він також підкреслив важливість єдності НАТО проти російської агресії. "Ми твердо стоїмо на боці України, але ми також стоїмо разом як європейці загалом, і ми граємо в команді зі США, коли це можливо", - сказав Мерц.