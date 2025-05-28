Мерц пообіцяв заблокувати "Північний потік-2": ми зробимо все, щоб він не запрацював

Мерц пообіцяв зробити все, щоб газопровід "Північний потік-2" не запрацював. Німеччина продовжить тиск на Росію для блокування запуску проєкту.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на спільній пресконференції із президентом Володимиром Зеленським.

Голова фракції ХДС Фрідріх Мерц заявив, що Україна готова до негайного і безумовного припинення вогню та закликав Росію до технічних перемовин.

"Ти, Володимире, чітко дав зрозуміти - ніхто не прагне миру більше, ніж Україна. Київ вже кілька тижнів готовий до негайного припинення вогню", - зазначив Мерц.

За словами німецького канцлера, Україна вже заявила про готовність перейти до наступного етапу - технічних перемовин із Росією, незалежно від локації: Ватикан, Женева чи будь-яке інше нейтральне місто.

Він підкреслив, що в Європі існує єдність щодо підтримки мирного процесу.

"І я знаю, що панує одностайність з нашими партнерами в Парижі, Лондоні, Варшаві, Римі, Гельсінкі і в Брюсселі. І в багатьох інших країнах і містах Європи", - сказав він.

"Меморандум" Путіна

Мерц нагадав, що після анонсу меморандуму про перемовини від Володимира Путіна минув тиждень, але жодної конкретики Кремль досі не надав. Тим часом, атаки на Київ не припиняються.

"Це - ляпас в обличчя всіх тих, хто бореться за припинення вогню в Україні, Європі та США. Тому ми будемо посилювати тиск на Росію", - додав Мерц.

Фрідріх Мерц підкреслив, що Захід посилюватиме тиск на Росію, щоб послабити її військову машину та створити умови для реального діалогу.

"Я говорю від імені Німеччини: у зв'язку з цим ми зробимо все для того, щоб "Північний потік-2" не запрацював", - наголосив він.