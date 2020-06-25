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В МЭРТ отказались вводить пошлины на дизтопливо и автогаз

Новости » Экономика     25.06.2020 - 10:41
В МЭРТ отказались вводить пошлины на дизтопливо и автогаз
Фото: дизельное топливо (с выдкритих источников)

Комиссия решила не нарушать антисубсидиционное расследование относительно импорта в Украину дизтоплива и сжиженного газа

Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономразвития отказалась вводить пошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа из России.

Об этом говорится в сообщении, размещенном сегодня в "Правительственном курьере".

"По результатам рассмотрения Комиссия установила, что приведенные в жалобе доказательства не являются достаточными для возбуждения антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа) из Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Комиссия решила не нарушать антисубсидиционное расследование относительно импорта в Украину дизтоплива и сжиженного газа.

Напомним, ранее сообщалось, что ПАО "Укрнафта", АО "Укртатнафта" и АО "Укргаздобыча" обратились с совместным заявлением к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту якобы антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа, и требовали введения на них пошлин в размере 8,46%.

В то же время эксперты отмечали, что повышение акциза на сжиженный газ и введения пошлин на импортное дизельное топливо приведет к росту цен на заправках и ударит, прежде всего, по наименее платежеспособным украинцам.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины МЭРТдизтопливо
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