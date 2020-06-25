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МЕРТ відмовилась вводити мито на дизпаливо та автогаз

Новини » Економіка     25.06.2020 - 10:41
МЕРТ відмовилась вводити мито на дизпаливо та автогаз
Фото: дизельне паливо (з выдкритих джерел)

Комісія вирішила не порушувати антисубсидиційне розслідування щодо імпорту в Україну дизпалива та скрапленого газу

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Мінекономрозвитку відмовилась вводити мито на імпорт дизпалива та скрапленого газу з Росії.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному сьогодні в "Урядовому кур’єрі".

"За результатами розгляду Комісія встановила, що наведені у скарзі докази не є достатніми для порушення антисубсидиційного розслідування щодо імпорту в Україну окремих продуктів переробки нафтової сировини (дизельного палива та скрапленого газу) походженням з Російської Федерації", - зазначається в повідомленні.

Комісія вирішила не порушувати антисубсидиційне розслідування щодо імпорту в Україну дизпалива та скрапленого газу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПАТ "Укрнафта", АТ "Укртатнафта" і АТ "Укргазвидобування" звернулися зі спільною заявою до Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства за фактом нібито антиконкурентних дій при поставках в Україну російського дизельного палива і скрапленого газу, і вимагали введення на них мит в розмірі 8,46%.

Водночас експерти наголошували, що підвищення акцизу на скраплений газ і введення мита на імпортне дизельне паливо призведе до зростання цін на заправках і вдарить, перш за все, по найменш платоспроможним українцям.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України МЕРТдизтопливо
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