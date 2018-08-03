В 2019 году на конец года доллар в Украине будет стоить 29,4 грн/доллар

Согласно прогнозам Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ), на конец 2018 года обменный курс гривны к доллару составит 28,5 грн/доллар. Об этом говорится в прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы, опубликованном на сайте МЭРТ.

Согласно документу, МЭРТ ожидает, что обменный курс гривни к доллару США на конец года составит 28,5 грн/доллар (±1).

При этом, согласно первому сценарию, который предлагается принять как базовый, в среднем за год обменный курс гривни к доллару составит 27,5 грн/доллар в 2018 году, в 2019 году - 28,2 грн/доллар, в 2020 году - 29,7 грн/доллар, в 2021 году - 30,4 грн/доллар.

По этому сценарию, на конец года доллар в Украине будет стоить в 2019 году - 29,4 (±2) грн/доллар, в 2020 году - 30,2 (±2) грн/доллар, в 2021 году - 30,7 (±2) грн/доллар.

Также сообщается, что цены на нефть в среднесрочном периоде будут колебаться в пределах 66,7 доллара США за баррель против 50,3 доллара США за баррель в 2015-2017 годах.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на 6 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 27,09 гривен за доллар.