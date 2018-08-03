У 2019 році на кінець року долар в Україні коштуватиме 29,4 грн/долар

Відповідно до прогнозів Міністерства економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ), на кінець 2018 року обмінний курс гривні до долара становитиме 28,5 грн/долар. Про це йдеться у прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки, опублікованому на сайті МЕРТ.

Відповідно до документу, МЕРТ очікує, що обмінний курс гривні до долара США на кінець року становитиме 28,5 грн/долар (±1).

При цьому, відповідно до першого сценарію, який пропонується взяти як базовий, в середньому за рік обмінний курс гривні до долара становитиме 27,5 грн/долар у 2018 році, у 2019 році - 28,2 грн/долар, у 2020 році - 29,7 грн/долар, у 2021 році - 30,4 грн/долар.

За цим сценарієм, на кінець року долар в Україні коштуватиме у 2019 році - 29,4 (±2) грн/долар, у 2020 році - 30,2 (±2) грн/долар, у 2021 році - 30,7 (±2) грн/долар.

Також повідомляється, що ціни на нафту у середньостроковому періоді коливатимуться в межах 66,7 долара США за барель проти 50,3 долара США за барель у 2015-2017 роках.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) на 6 серпня 2018 року у порівнянні з попереднім банківським днем послабив курс гривні до 27,09 гривень за долар.