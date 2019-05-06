МЭРТ дало оценку роста ВВП Украины за первый квартал

Департамент экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития оценивает рост реального валового внутреннего продукта Украины за январь-март 2019 года в 2,2% (+/-0,2%).Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор департамента.

Как отмечается в документе, в марте впервые в текущем году агрегированный показатель деятельности реального сектора экономики (СИП) продемонстрировал положительный результат - на 0,9%.

Поддержкой роста была активная деятельность строительных предприятий и ВЭД сферы услуг (транспорт, розничная торговля, образование, здравоохранение и банковский сектор), подчеркнули эксперты МЭРТ.

"В то же время, ряд факторов сдерживали производственную деятельность отдельных отраслей промышленности и соответственно оптовой торговли, в частности, действие запрета РФ на ввоз отдельных видов машиностроительной продукции украинского происхождения (в конце 2018 года), уменьшение спроса на электроэнергию на фоне теплых погодных условий и продолжение проведения ремонтов технологического оборудования на отдельных энергогенерирующих предприятиях", - говорится в документе

Согласно прогнозу МЭРТ, по итогам I полугодия 2019 года ожидается положительная динамика (СИП) в условиях сохранения высокого спроса на услуги строительства и отдельных внешних рынках, повышение платежеспособности населения на фоне роста социальных гарантий

Сводный индекс производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) отражает динамику деятельности производственной сферы национальной экономики в соответствующем периоде. СИП рассчитывается на базе отчетных данных по индексам физического объема производства ВЭД "Сельское хозяйство", ВЭД "Промышленность", ВЭД "Строительство", ВЭД "Транспорт" и ВЭД "Оптовая и розничная торговля". Учитывая на то, что производственная сфера в объеме ВВП занимает около 55%, СИП имеет тесную корреляционную связь с динамикой ВВП. Поэтому, оценочный показатель ВВП рассчитывается, исходя из ретроспективной корреляционной зависимости между СИП и ВВП.

Напомним, по оценкам НБУ, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в I квартале 2019 года замедлился до 2,4% г/г в сравнении с 3,5% в IV квартале 2018 года.

Как сообщало РБК-Украина, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году вырос на 3,3% в сравнении с 2017 годом. Таким образом, рост стал максимальным за последние семь лет.