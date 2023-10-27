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"Мерседес" і ще чотири стайні Формули-1 виставлять новачків на Гран-прі Мексики

Фото: Олівер Берман із академії "Феррарі" сяде в болід "Хааса" (fiaformula2.com)
Автор: Антон Федорців

У вільній практиці перед мексиканським етапом Королеви автоспорту виступлять п'ятеро новачків чемпіонату світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Формули-1.

У першому тренуванні на Автодромі імені братів Родрігесів відразу п'ять призових пілотів віддадуть свої боліди юніорам. На такий крок підуть половина команд Королівських автоперегонів.

Претендент на чемпіонський титул у Формулі-2 Фредерік Весті сяде в кокпіт "Мерседеса" замість Джорджа Раселла. Натомість П'єр Гаслі віддасть свою машину "Альпін" резервному пілоту Джеку Дуену, а Валттері Боттас із "Альфа Ромео" – лідеру особистого заліку F2 Тео Пуршеру. Ісак Хаджар їздитиме на боліді "Альфа Таурі" Юкі Цуноди.

Пілот команди Формули-2 "Према" Олівер Берман опинився боксах "Хааса". Гонщик із академії "Феррарі" потренується на машині Кевіна Магнуссена. Талановитий британець також зможе проявити себе на вільній практиці Гран-прі Абу-Дабі.

Кожна стайня Формули-1 зобов'язана бодай раз на сезон замінити кожного зі своїх призових пілотів юніором. Під цю категорію підпадають усі гонщики, які провели менше трьох гонок під егідою F1. Зазвичай команди відтягують заміни до останніх етапів року.

До слова, раніше Хемілтон втратив подіум Гран-прі США через нетипове порушення.

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MercedesФормула-1