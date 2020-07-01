Меркель заявила о необходимости достроить "Северный поток-2"

Немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что строительство "Северного потока-2" должно быть завершено. Она также отметила, что Берлин отвергает возможные санкции со стороны США.

Об этом она заявила сегодня в Бундестаге, отвечая на вопросы парламентариев.

По ее словам, новый газопровод "Северный поток - 2" является экономическим, а не политическим проектом.

"Мы думаем, что завершить проект - правильно, и в этом духе мы работаем", - заявила Меркель.

Она также отметила, что Берлин отвергает возможные санкции со стороны США, поскольку такие меры не соответствуют пониманию права, которое есть в Германии.

Напомним, ранее стало известно, что в оборонный бюджет США включили новые санкции против "Северного потока-2", которые могут затронуть в том числе европейские компании.

Также сообщалось, что Меркель рассматривает возможность координированного ответа Евросоюза на санкции со стороны США; в частности, санкции против "Северного потока-2" могут воспринять как вмешательство в энергетические дела Европейского союза.

Газопровод "Северный поток-2" строится из России в Германию через Балтийское море. Труба проходит через экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции, и, соответственно, идет в обход Украины.

Украинская сторона опасается, что запуск нового газопровода сократит поставки российского газа в Европу по украинской ГТС, а также называет его политическим проектом. Прямые доходы Украины от транзита составляют около 3 млрд долларов в год.

Официальный Киев призывает европейских партнеров блокировать строительство, однако Германия заинтересована в росте поставок газа и защищает проект. Против расширения влияния России выступают США, которые пытаются нарастить поставки поставки сниженного газа в ЕС.